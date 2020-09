Futura mamma positiva al Covid: in ospedale test rapido per tutti i medici di Ginecologia

La direzione medica dell’ospedale di Conegliano nelle ultime ore ha comunicato che nella giornata di venerdì è stata rilevata, tramite tampone, la positività di una giovane donna giunta alla 14^ settimana gestazionale. La paziente, mercoledì scorso, è stata inviata dal consultorio all'ambulatorio delle urgenze ostetriche per il persistere e l'aggravarsi di nausea e vomito gravidico, sintomatologia per cui era già seguita a livello ambulatoriale: la paziente, quando è giunta in ospedale, non presentava altra sintomatologia tipo febbre, disturbi respiratori etc. Sottoposta a tampone, è stata ricoverata in una stanza di degenza (tutte le pazienti erano state dotate di mascherina chirurgica) e sottoposta, con beneficio, a trattamento con antiemetici.

Non appena pervenuto, ieri mattina, l’esito del tampone personale del reparto, direzione medica e dipartimento di prevenzione hanno disposto il suo immediato isolamento in una stanza singola e l’avvio di screening sui contatti della donna e su tutto il personale dell’Unità Operativa di Ostetricia-Ginecologia, partendo dagli operatori venuti a contatto con la paziente. Per quanto riguarda gli operatori i primi 30 test rapidi hanno evidenziato 29 negativi e 1 positivo (in attesa di conferma con tampone tradizionale). Sono in corso i test e le refertazioni sul restante personale. Gli accertamenti sugli altri contatti della paziente (tre compagne di stanza e familiari) hanno dato, ad ora, esito negativo. Precauzionalmente, oltre al personale, saranno sottoposte a test tutte le pazienti ricoverate nel Reparto durante la degenza della donna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La paziente è isolata in una stanza singola- spiega la direzione medica - e la situazione del Reparto non deve destare alcuna preoccupazione, stante l’immediata presa in carico e l’avvio dell’attività di testing per tutti». Nel frattempo l'Ulss 2 ha anche segnalato che l'ultimo decesso a causa del Covid riguarda un 87enne deceduto nella giornata di venerdì nel reparto di Malattie infettive del Ca' Foncello. L'uomo, che aveva patologie prgresse, proveniva da una Rsa di Spresiano.