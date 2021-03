Festeggiano il compleanno sotto il pergolato di casa: stangati 7 ragazzi

Si sono ritrovati in sette per festeggiare il 22° compleanno dell'amica ma invece che brindare si sono ritrovati a dover pagare 400 euro di multa ciascuno. Questo quanto successo ad un gruppo di ragazzi venerdì scorso in via Bassa a Frescada di Preganziol. A segnalare l'assembramento di giovani, sotto il pergolato esterno di una casa privata, sono stati alcuni vicini disturbati dal vociferare che proveniva dall'abitazione, tanto che in breve tempo è giunta sul posto la polizia locale. Subito, come riporta "la Tribuna", è quindi scattata l'identificazione dei presenti, provenienti da diversi comuni della Marca, mentre successivamente ognuno di loro è stato sanzionato per spostamento in zona rossa senza giustificato motivo. Insomma, un compleanno sicuramente da dimenticare non solo per la festeggiata ma anche per gli invitati.