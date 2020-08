Serviva i clienti senza usare la mascherina: stangato un barista

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Treviso, e che vedono impegnati in queste settimane nelle fasce orarie serali i poliziotti del Commissariato di Conegliano, gli agenti della polizia locale e i militari dell'Arma, sono state identificate numerose persone e avventori, nonché sottoposti a controllo diversi esercizi pubblici e luoghi di aggregazione del territorio, in particolare in via XX Settembre e via Carducci a Conegliano, il tutto per far rispettare i divieti di assembramento e le misure sul distanziamento sociale.

Nello specifico, in via Ongaro è stato sanzionato il titolare di un bar in quanto serviva bevande ai propri clienti senza utilizzare la dovuta mascherina. In questo caso è stata dunque disposta, come previsto dalla legge e oltre alla sanzione pecuniaria, la chiusura dell'esercizio commerciale per 5 giorni.