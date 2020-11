Malore per strada, i passanti lo soccorrono: muore un 72enne

Tragedia in mattinata nel centro di Crespano del Grappa. Un uomo di 72 anni, Renzo Artuso, residente in zona, ha avvertito un malore mentre stava camminando sul marciapiede e si è accasciato a terra. L'anziano è stato soccorso da alcuni passanti, tra cui un'infermiera della cardiologia di Feltre. Purtroppo si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione dell'uomo da parte del personale medico. Il Suem di Crespano non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Pieve del Grappa.