Cade durante la gara di motocross, ferita una ragazzina 13enne

Incidente ieri pomeriggio, 12 settembre, a Crespano del Grappa durante i campionati Triveneto e Veneto di motocross di Crespano del Grappa, nella pista di via Asolana, manifestazione che vedeva coinvolti almeno 250 giovani piloti da tutto il Nord-est e non solo. Una ragazza veneziana di 13 anni, di Vigonovo, è stata protagonista di una rovinosa caduta che ha portato ad intervenire medico e infermieri del Suem 118. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: per lei, non in pericolo di vita (non ha mai perso conoscenza e muoveva normalmente braccia e gambe), solo alcune sospette lesioni alla schiena e al bacino e tanto spavento. Terminate le operazioni di soccorso, effettuate anche grazie all'elicottero dell'ospedale di Padova, la gara è potuta riprendere regolarmente.