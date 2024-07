Truffa delle criptovalute, maxi multa da 210mila euro a due soci di Nft

In attesa del processo a Treviso arriva la prima sentenza sul caso Nft. La Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - ha sanzionato due figure cardine della New Financial Technology che tra agosto 2020 e giugno 2022 hanno operato con investimenti massicci in criptovalute senza aver informato l'organo di controllo del mercato finanziario italiano. Risultato: 210mila euro di multa.

A stabilirlo è stata la delibera n. 23079 in merito a una violazione dell'art. 94-bis del d. lgs. n. 58/1998 che. Emanuele Giullini e Mauro Rizzato hanno offerto diversi prodotti finanziari (titoli, quote, azioni di Oicr) "senza aver effettuato la preventiva comunicazione alla Consob, né trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione".

In questo modo la società finanziaria di Silea, specializzata in criptovalute, avrebbe truffato oltre 700 persone per un valore di circa 23 milioni secondo la Procura di Treviso. Il tutto con una promessa di rendimenti del 10% al mese.

L'attività di vigilanza è stata svolta dalla divisione tutela del consumatore e dall'ufficio vigilanza sui fenomeni abusivi. Le autorità, si legge nella nota, hanno scoperto che "tramite una rete di procacciatori/agenti" la società ha offerto in Italia dei "contratti di investimento dal ritorno economico prefissato e parametrato al capitale versato dall'investitore". Il tutto è avvenuto "mediante presunti algoritmi che avrebbero effettuato in automatico operazioni di arbitraggio su criptovalute scambiate su diverse piattaforme, qualificabili come prodotti finanziari". Le operazioni svolte tra agosto 2020 e giugno 2022 sono avvenute senza "un prospetto informativo approvato dalla Consob".

Ad aggravare la situazione è il fatto che la violazione è avvenuta attraverso internet. "L'utilizzo di un mezzo di comunicazione pervasivo come il web, idoneo a raggiungere un numero potenzialmente molto elevato di soggetti e quindi a esporre gli interessi patrimoniali degli investitori ad un nocumento rilevante, connota di particolare gravità la condotta degli incolpati".

Pertanto la Consob ha inflitto 120 mila euro di multa Emanuele Giullini, e 90 mila euro a Mauro Rizzato che, stando a quanto riportato dalle autorità, ha "tenuto un atteggiamento solo parzialmente collaborativo nel procedimento sanzionatorio, in quanto si è limitato a prospettare asseriti elementi a discarico, senza fornirne riscontro alcuno".