Investita sulle strisce pedonali: la preside Ambrogetti resta in prognosi riservata

Investita sulle strisce pedonali, era finita contro il marciapiede sbattendo la testa con violenza. Un trauma cranico che, da venerdì 20 maggio, sta tenendo in prognosi riservata Cristina Ambrogetti, 47enne arrivata a Conegliano un anno fa da Castiglione di Ravenna come dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Brustolon" di Conegliano. Illeso invece l'automobilista che ha investito la donna: si tratta di un 76enne residente nella zona di Pieve di Soligo.

L'incidente

L'impatto era avvenuto in via Ortigara a Parè di Conegliano verso le 11.30 di venerdì mattina. La dirigente si stava dirigendo a piedi verso la chiesa di Paré, aveva quasi completato l'attraversamento quando una Ford C-Max l'ha centrata in pieno, caricandola sul parabrezza e scaraventandola a terra, tra il marciapiede e un muretto di recinzione. L'urto a terra è stato violentissimo. La macchina viaggiava da Conegliano verso Pieve di Soligo. Sia l'automobilista che le altre persone accorse sul luogo dell'incidente si sono accorti subito che le condizioni della 47enne erano molto gravi. La chiamata al 118 è stata immediata. In una manciata di minuti sono arrivate sul posto: ambulanza e automedica e anche l'elisoccorso.

I messaggi

Da venerdì sono decine e decine gli attestati di vicinanza e affetto arrivati alla preside e ai suoi familiari. La notizia dell'incidente ha raggiunto anche il Ravennate dove Cristina Ambrogetti era molto conosciuta. Tutti sperano che la 47enne possa riprendersi al più presto. Le sue condizioni di salute sono effettivamente in miglioramento ma i medici dell'ospedale di Conegliano non hanno ancora sciolto la prognosi per poter valutare il più attentamente possibile l'entità del trauma cranico.