Brutta caduta in mountain bike, 49enne ricoverato in ospedale

Alle 13.15 circa l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del sentiero numero 801, che dal Rifugio Dal Piaz scende a Croce d'Aune, nel comune di Sovramonte, per un ciclista caduto con la propria mountain bike. D.L.S., 49 anni, di Valdobbiadene, è stato raggiunto dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso e, dopo la prima assistenza per il probabile trauma toracico riportato, è stato recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Belluno.

Attorno alle 14.50, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Agordo per un escursionista colto da malore sul sentiero 555 che unisce il Rifugio Vazzoler al Rifugio Capanna Trieste. G.G., 70 anni, di Morgano, che si era sentito male forse a causa di un colpo di sole o per affaticamento, è stato accompagnato dai soccorritori all'ospedale di Agordo per i dovuti accertamenti.