Era scomparso da due giorni, trovato cadavere nel canale Brentella

E' stato trovato nella mattinata di oggi, 15 dicembre, nelle acque del canale Brentella a Pederobba, il corpo senza vita di Antonio Chiumento, il 70enne di Crocetta del Montello scomparso dallo scorso 13 dicembre. La salma è stata rinvenuta a circa 600 metri a valle del ponte vicino al Comune di Pederobba dove era stata trovata la sua bici. Ad avviare le ricerche è stata la denuncia presentata dal figlio ai carabinieri della stazione di Crocetta del Montello, località in cui il pensionato viveva da tempo solo. Le ricerche di carabinieri, protezione e vigili del fuoco, coordinate dalla Prefettura di Treviso, sono proseguite per tutta la giornata di ieri. La tragica svolta nelle scorse ore. I carabinieri hanno constatato il decesso per annegamento escludendo però responsabilità di terzi. L'ipotesi è quella dell'incidente o del gesto estremo, come suggerisce il rinvenimento della bici del 70enne, trovata appoggiata nei pressi del ponte sulla Brentella.