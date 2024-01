Truffa con le criptovalute per 1,3 milioni: ricercato dalla Germania, arrestato dalla polizia

Era scappato alcuni mesi fa dall'Albania per trovare riparo in Italia, in particolare a Crocetta del Montello, dopo aver partecipato, come dipendente di un'azienda impegnata nel cyber-trading di Tirana, in un maxi raggiro riguardante le criptovalute ai danni di alcuni risparmiatori tedeschi. Nella nostra provincia aveva trovato un lavoro e perfino l'amore di una ragazza: sperava insomma di essersi rifatto una vita e di essersi lasciato il passato alle spalle. I guai hanno però seguito un 26enne albanese, il protagonista di questa vicenda, fin nella Marca e nei giorni scorsi gli investigatori della squadra mobile di Treviso, coordinati dalla dirigente Immacolata Benvenuto, lo hanno scovato per notificare nei suoi confronti un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalla Germania, per una maxi truffa da un milione e 270mila euro che si è consumata tra il maggio 2019 e il marzo 2021. Attualmente il balcanico si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona, in attesa dell'estradizione che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Nel paese teutonico la truffa riguardante le criptovalute potrebbe costare al 26enne una condanna fino a 15 anni di reclusione.