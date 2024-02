Chiara, famiglia e amici sotto choc: «Siamo sconvolti». Nessuna inchiesta della Procura

Dall'ultimo bollettino medico trapela ottimismo circa le condizioni di Luigi Rasera, il 23enne di Vidor rimasto gravemente ferito nello schianto avvenuto lunedì pomeriggio, 5 febbraio, a Colfrancui di Oderzo: le sue condizioni restano gravi ma stabili, con leggeri ma sensibili miglioramenti del quadro clinico. Nello schianto ha perso la vita la fidanzata del giovane, Chiara Bortoletto, 25enne di Crocetta del Montello. La ragazza si trovava al volante della Mazda MX5 cabrio di proprietà di Rasera quando l'auto è uscita di strada, capovolgendosi in un fossato. Per Chiara, rimasta agganciata al veicolo dalla cintura di sicurezza, non c'è stato scampo mentre il 23enne è stato sbalzato nei pochi centimetri d'acqua sul fondo del canale di scolo. Rasera, subito soccorso e rianimato da un operaio moldavo di 30 anni che era di passaggio e da altri residenti della zona, si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Solo quando e se si riprenderà, sarà possibile ricostruire l'accaduto. Tra una settimana Luigi, di professione idraulico, festeggerà i 24 anni di età: la famiglia spera possa riprendersi e poterlo festeggiare a casa, ipotesi che appare per ora improbabile.

La Procura non aprirà un'inchiesta, salma già consegnata alla famiglia

L'ipotesi è che la 25enne possa aver provato l'auto del fidanzato e abbia perso il controllo a causa dell'alta velocità; sull'asfalto erano del tutto assenti tracce di frenata. In via Fraina, sul luogo dello schianto, qualcuno ha lasciato un fiore giallo. La Procura di Treviso non avrebbe al momento aperto un fascicolo data la certezza che alla guida vi fosse la vittima, come accertato dai carabinieri della Tenenza di Oderzo. Il magistrato ha già firmato ieri il nullaosta per lo svolgimento delle esequie, non essendo necessario svolgere un esame autoptico. L'ultimo saluto potrebbe svolgersi già entro la fine di questa settimana.

Crocetta sotto choc, attesa per la data dei funerali

Intanto la comunità di Crocetta del Montello è ancora sconvolta: il padre, Loris, ieri ha preferito la via del silenzio, così come l'altra figlia e sorella di Chiara, Francesca. Si sono chiusi in un comprensibile dolore, nella loro abitazione di via Marconi. La madre Flora rientrerà oggi dall'estero, dove si trovava a visitare una sorella: ha saputo la tragica notizia della scomparsa della figlia una volta arrivata a destinazione. Nella zona in tanti piangono Chiara, ex studentessa del "Besta", di professione impiegata (fino allo scorso anno aveva lavorato in un'azienda di Breganze, nel vicentino) e amante dei viaggi e la natura. «Dispiace tanto, è una cosa troppo brutta morire così» ricorda una vicina di casa «era buona, simpatica, aperta, gioviale, sportiva: aveva tante belle qualità». «Lui piange e basta, la figlia uguale» ha detto un altro amico della famiglia riferendosi a Loris e Francesca «se potessimo far qualcosa per risollevarli lo faremmo». «Era una persona solare, molto vivace, siamo sconvolti per quel che è successo. Due giorni fa era qua con noi, non ci crediamo»: ricorda Victor, il titolare del bar frequentato dalla 25enne e i suoi amici. «La comunità è una famiglia, quindi quando c'è male per qualcuno c'è male per tutti» ha commentato la sindaca Marianella Tormena «altro non possiamo fare che esprimerlo a parole, un abbraccio servirebbe di più ma ci siamo e siamo tutti vicini».