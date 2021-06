Via General Vittorio Fiorone, 64

Malore fatale in casa, muore un 49enne

La tragedia in mattinata a Ciano di Crocetta del Montello, in via General Fiorone. L'uomo, trovato in fin di vita dal nipote, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Intervenuti sul posto anche i carabinieri