Si allontana da casa in bici e sparisce nel nulla, ricerche nella Brentella

Sono ore di forte angoscia a Crocetta del Montello per la sorte di Claudio Chiumento, pensionato di 70 anni che è sparito nel nulla, allontanandosi dalla sua abitazione in sella alla sua bici, tra il pomeriggio del 12 e la mattina del 13 dicembre. La denuncia, presentata da un familiare alla stazione dei carabinieri di Crocetta del Montello ha portato ad attivare il protocollo della Prefettura di Treviso per la ricerca delle persone scomparse. Claudio Chiumento è alto circa 160 cm, di corporatura magra ed ha capelli brizzolati. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni in velluto grigio chiaro e giubbotto beige. "Chiunque avvisti l’interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112": così recita una nota resa pubblica dalla Prefettura di Treviso. In queste ore le ricerche, a cui prendono parte protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco, si sono concentrate sul canale Brentella, nella zona di Nogarè: la bici del 70enne sarebbe stata trovata in prossimità del corso d'acqua, appoggiata ad un muro. Il coordinamento delle ricerche è stato stabilito poco distante dalla pizzeria Da Lino in via Cal Zotta.