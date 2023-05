Controllo dei carabinieri, in auto trovati due coltelli: 37enne denunciato

I carabinieri della Compagnia di Montebelluna, nel corso di un controllo alla circolazione stradale effettuato nel tardo pomeriggio di ieri a Crocetta del Montello hanno sorpreso un automobilista in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico con lame di 20 cm occultati, rispettivamente, in una tasca dei pantaloni e nel vano portaoggetti della propria autovettura. I coltelli sono stati sequestrati e il possessore, un 37enne del vicentino, è stato deferito in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti a offendere.

Edicolante derubata, ladri identificati

Due individui di origine campana, un 50enne ed un 39enne, sono ritenuti dai Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto gli autori, in concorso, di un furto avvenuto il 9 marzo scorso in danno di un'edicolante di Vedelago. Approfittando di un momento di distrazione della donna, la coppia avrebbe infatti sottratto dalla borsa della stessa denaro contante per circa 250 euro per poi darsi alla fuga. Decisive le testimonianze raccolte dai militari dell'Arma che hanno consentito di risalire al furgone a bordo del quale gli indagati si erano repentinamente allontanati dopo il gesto delittuoso.