Spacciavano droga da anni sul Montello: divieto di dimora in Veneto per due pusher

Decine di clienti e centinaia di dosi vendute negli ultimi mesi: i carabinieri hanno fermato in questi giorni due spacciatori nigeriani di 28 e 31 anni che da inizio anno stavano continuando a rifornire di droga tantissimi residenti nella zona del Montello.

Le indagini sono avvenute in particolare a Crocetta del Montello e Pederobba dove i militari dell’Arma locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di divieto di dimora in Veneto, emessa dal Gip di Treviso a carico dei due spacciatori. Le indagini dei carabinieri hanno documentato numerose cessioni di cocaina, hashish e marijuana, avvenute addirittura negli ultimi due anni in maniera organizzata e ripetuta nel tempo, visto il cospicuo portafoglio clienti sul quale i due stranieri potevano contare. A febbraio il 28enne e il 31enne erano stati trovati in possesso di alcuni grammi di stupefacente ma la loro attività non si è mai fermata. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati al 28enne una trentina di grammi di marijuana già suddivisi in dosi e un modesto quantitativo di cocaina, oltre a strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga. Con sé il giovane aveva anche 500 euro in contanti verosimile provento dell'attività di spaccio.