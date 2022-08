Sacchi di riso con insetti, carne non tracciata, rifiuti: scoperto deposito abusivo di un market

Un locale di 200 metri quadrati adibito ad uso artigianale era diventato un deposito di derrate alimentari destinate alla vendita nel vicino supermercato etnico. È quanto ha rinvenuto la Polizia Locale di Crocetta del Montello nel corso di un controllo di polizia edilizia avvenuto la scorsa settimana. L’ispezione eseguita dall’Istruttore Carla Landro e dall’Assistente Scelto Mauro Semerijan ha riscontrato la presenza di un deposito abusivo che modificava le finalità di utilizzo iniziali dell’immobile in un utilizzo non compatibile alle caratteristiche dell’edificio, dell’impianto e dell’attrezzatura del locale, operando un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. La situazione non garantiva la buona conservazione delle sostante alimentari.

Le condizioni igienico-sanitarie del locale erano infatti carenti e i generi alimentari presenti detenuti in promiscuità ad oggettistica di vario tipo (vecchi materassi, televisori in disuso, mobili e suppellettili varie). Allertato il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) di Treviso è stato effettuato immediatamente un sopralluogo congiunto. L’esito dell’ispezione ha portato al blocco sanitario della notevole mole di generi alimentari presenti, tra cui: 8 congelatori contenenti carne non etichettata e priva della tracciabilità, un sacco di 1250 Kg di riso aperto con insetti all’interno, numerosi prodotti scaduti, 115 confezioni da 8 kg di tagliatelle, 8 sacchi di spaghetti, 40 sacchi di riso, pesce in fase di scongelamento.

Al termine dell’ispezione si è quindi provveduto al blocco di tutta la merce e alla distruzione di parte del materiale oltre a sanzionare i proprietari per la violazione delle norme sulle tracciabilità degli alimenti e in materia sanitaria ed edilizia dei locali.

«Ringrazio il personale della Polizia Locale per l’attività di controllo svolta nel territorio – afferma il Sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena -, e il Sevizio Igiene dell’ULSS per il pronto intervento che si rivela sempre fondamentale in questi casi a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini».