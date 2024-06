Ubriaco alla guida, in auto sette boccette di metadone e un coltello

E' stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebrezza, con patente che gli è stata inevitabilmente ritirata. Una vera e propria stangata per un 38enne di Setteville (Belluno) che nella notte tra lunedì e martedì stava percorrendo la Feltrina, nella zona di Crocetta del Montello: i suoi guai sono iniziati quando una pattuglia dei carabinieri gli ha ordinato l'alt. L'uomo, sottoposto all'alcoltest, è stato trovato positivo con un tasso di 2 gr/l, quattro volte sopra il limite. Controllando l'abitacolo e le tasche i militari hanno ritrovato anche un coltello a serramanico e ben sette boccette di metadone che gli sono state sequestrate.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Montebelluna hanno arrestato per evasione anche un 56enne di Trevignano, pizzicato al bar nonostante avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari. Scoperto dai militari, l'uomo ha tentato la fuga attraverso una finestra del locale pubblico ma è stato subito bloccato.