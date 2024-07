Scomparso dopo la festa, il corpo trovato in un isolotto sul Piave a Ciano

Un corpo senza vita è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, 2 luglio, nella zona di Ciano del Montello, arenato su un isolotto sul Piave. Con ogni probabilità si tratta di Alex Marangon, il 25enne barista di Marcon scomparso nella notte tra sabato e domenica mentre stava partecipando ad una festa all'abbazia di Santa Bona, a Vidor. Il giovane si era allontanato da un gruppetto di una ventina di persona intorno alle 3 del mattino e di lui si sono subito perse le tracce. Le ricerche, avviate dalla mattinata di domenica, hanno visto la mobilitazione di almeno una quarantina di uomini di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e soccorso alpino. Il barista aveva lasciato in auto il portafogli e le chiavi mentre il suo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. Ieri, 1 luglio, la madre aveva lanciato un appello per le ricerche, sperando si trattasse si un semplice allontanamento; oggi anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" si era mobilitata per aprofondire la vicenda. Alex invece era già morto, caduto forse accidentalmente nelle acque del Piave nella nottata di domenica, trascinato via dalla corrente e morto annegato, in uno dei punti più pericolosi del corso d'acqua trevigiano. Alex aveva 25 anni e ne avrebbe festeggiati 26 il prossimo 27 novembre. Ora la Procura di Treviso valuterà se far svolgere o meno un esame autoptico sulla salma o un semplice esame esterno, prima di restituirla alla famiglia. La notizia ha sconvolto la comunità di Marcon, dove la famiglia di Alex vive: in molti hanno sperato che in queste ore potesse esserci un epilogo lieto che purtroppo non si è verificato.