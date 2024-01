Aveva un'accetta in auto, operatore socio sanitario denunciato

Un martello-accetta della lunghezza di 30 centimetri. Questo quanto è stato trovato dai carabinieri durante un controllo a bordo di un'auto, un'utilitaria, fermata ieri, 9 gennaio, per un controllo lungo via Erizzo, a Crocetta del Montello. A finire nei guai è stato un 35enne pescarese, operatore socio sanitario in una struttura della zona: l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e il martello-accetta è stato sequestrato. L'uomo non ha saputo spiegare in nessun modo il motivo per cui aveva in auto l'arma.