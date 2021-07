Via Feltrina

Fulmine colpisce il tetto, anziana intrappolata tra fumo e fiamme

L'episodio nella serata di giovedì a Nogarè di Crocetta del Montello in un edificio adiacente all’Antica Osteria Guarnier. A portare in salvo la donna, disabile, sono stati vigili del fuoco. Un altro incendio, provocato dalle saette, si è sviluppato a Borso del Grappa in via del Molinetto