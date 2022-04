Anatroccoli in difficoltà nel canale, salvati dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna ieri sera, giovedì 7 aprile, attorno alle 18.30 circa a Crocetta del Montello, lungo il canale Brentella. Mamma Papera e consorte si trovavano sul ciglio del canale, impauriti ed impotenti nel vedere l’intera nidiata in evidente difficoltà nelle acque del canale, in prossimità dell’area ingresso degli scoli. I vigili del fuoco, sempre presenti sul territorio e pronti ad intervenire in ogni tipologia di situazione avversa, anche stavolta hanno evitato il peggio. Muniti di una scala e di un retino, hanno raggiunto gli anatroccoli e li hanno portati in salvo.