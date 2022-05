Fugge via dal marito violento, 40enne denunciata per sottrazione di minore

Stava per prendere la decisione di separarsi dall' uomo violento che l'avrebbe anche sostanzialmente reclusa in casa, controllandone i movimenti e prendendo possesso dal suo cellulare quando era via al lavoro. Un giorno del dicembre del 2017 la donna era però riuscita ad impossessarsi del telefonino con il quale aveva chiamato uno zio, chiedendogli di venirla a prendere insieme alla figlia piccola e darle ospitalità. Il marito al ritorno non le ha trovate e ad un mese da quei fatti, quando gli è stato recapitato il ricorso per la separazione legale, ha deciso di denunciare il coniuge per sottrazione di minore.

Questa è la storia, avvenuta a Crocetta del Montello, che sta alla base del processo che la donna, una 40enne, deve ora affrontare. Nel contempo l'uomo, un 45enne, è stato denunciato per maltrattamenti e si trova, a sua volta, sottoposto ad un procedimento penale.Dal 2017 a oggi è intercorso, oltre alla separazione, anche il divorzio in cui lei ha avuto l'affidamento esclusivo della figlia, che vede il padre nei giorni e agli orari che vengono concordati con i servizi sociali.

Secondo la difesa della donna (assistita dall'avvocato Rossana Pisano) non si sarebbe trattato di una sottrazione quanto di una vera e propria fuga da quell'uomo che, per svariati anni, le avrebbe fatto condurre un regime di vita penoso, all'insegna delle umilazioni e anche delle aggressioni di tipo fisico.

L'udienza di oggi, 5 maggio, proviene da un rinvio, nell'aprile del 2020, in quanto il 45enne avrebbe profilato l'idea di ritirare la denuncia. Ma il divorzio e gli straschici legali gli avrebbero fatto cambiare idea.