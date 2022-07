Crollano calcinacci dal cavalcavia: chiusa la strada provinciale

Traffico interrotto, in entrambi i sensi di marcia, verosimilmente per tutta la giornata di mercoledì 6 luglio, sulla SP92 (via Trevisana) all'altezza del cavalcavia della SP102 in località Varago a Maserada sul Piave. tratto stradale compreso tra la farmacia di Varago e il semaforo - deviazioni segnalate in loco. Il servizio di trasporto pubblico sarà garantito ma subirà delle modifiche. La chiusura è dovuta alla caduta di calcinacci dalla volta del ponte. Nessun danno strutturale. Il traffico sul cavalcavia è regolare e sicuro come da verifica effettuata da tecnici vigili del fuoco e Provincia. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri per regolare la viabilità.