Liceo Einaudi, guasto ad una tubazione: crollano quattro metri quadri di controsoffitto

Guasto nella notte ad una tubazione di uno dei bagni del liceo Einaudi di Montebelluna: la perdita ha provocato un parziale allagamento dell'area sottostante che ha bagnato il controsoffitto leggero in fibra minerale e qualche lampada, che è andata in corto circuito. Quattro metri di controsoffitto sono finiti a terra, fortunatamente quando l'istituto era ancora chiuso. Giovedì mattina, 15 settembre, la scoperta del guasto da parte di un bidello che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia di Treviso insieme ai vigili del fuoco e al personale della Protezione civile. Nessuna persona è rimasta coinvolta e la situazione è tornata alla normalità già in mattinata: gli studenti sono entrati regolarmente nelle classi.