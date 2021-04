Danni e atti vandalici al parco Daolio di Trevignano: indagano i carabinieri

Il cancello d'ingresso danneggiato così come un barbecue all'interno del parco “Augusto Daolio”, oltre ad un muro perimetrale imbrattato ed una recinzione divelta. Questo quanto è stato segnalato ai carabinieri venerdì mattina in merito a quanto successo nell'area verde di Musano di Trevignano. Essendo il parco di proprietà del Comune, e in uso anche ad alcune associazioni, sono subito scattate le indagini dei carabinieri per cercare di identificare i responsabili, forse un gruppo di ragazzi della zona.