Danneggia con il punteruolo nove auto in sosta: denunciata una 70enne

Un'insospettabile signora 70enne è stata denunciata dai carabinieri di Col San Martino per essere la presunta responsabile del danneggiamento di ben nove automobili parcheggiate lungo Via Giarrentine nella frazione di Farra di Soligo.

L'anziana, residente in zona, lamentava da tempo la "sosta selvaggia" dei veicoli lungo la strada. Vedendo che, nonostante le lamentele, le auto continuavano a essere lasciate lungo la strada la donna si è armata di punteruolo e, lo scorso 30 settembre, aveva rigato nove auto in sosta con danni ingenti per i proprietari dei veicoli. Fortuna ha voluto che le telecamere di sorveglianza della zona abbiano ripreso la donna, cogliendola sul fatto. I carabinieri della locale stazione hanno provveduto a rintracciare la signora e a denunciarla.