Il maltempo si abbatte su Asolo: danni ai vigneti a causa della grandine

Nel pomeriggio di domenica il maltempo si è abbattuto violentemente lungo tutto il territorio asolano. Pioggia, vento e grandine hanno purtroppo mietuto diversi danni ai vigneti locali, oltre a far cadere piante e alberi lungo le principali arterie comunali. Per questo motivo fin da subito sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Asolo e la Protezione Civile comunale per tagliare diversi alberi caduti e per mettere in sicurezza alcuni pali telefonici e le linee dell'alimentazione elettrica. Fortunatamente, nonostante la situazione precaria del meteo, non si sono riscontrate interruzioni alla viabilità. In ogni caso, questi di seguito sono stati gli interventi principali effettuati: via Giacometti (palo telefonico pericolante); via Castellana (taglio pianta); via Enrico Fermi (taglio pianta); via Giorgione (cavi elettrici pericolosi); via Foresto vec. (taglio pianta); via Risorgimento (taglio pianta); via Forestuzzo (taglio pianta) e via Bassanese (taglio albero).

