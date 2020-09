Maltempo in cantiere, si stacca un ponteggio: devono intervenire i pompieri

Momenti di paura sabato mattina, in via Sant'Andrea a Vittorio Veneto, per un ponteggio di un cantiere staccatosi dalla parete di un immobile a causa del maltempo che nella notte ha imperversato nella zona. Una brutta sorpresa, quindi, per tutti i residenti che alle prime luci dell'alba, appena notato il danno, hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area. Sul posto si sono quindi in breve presentati i vigili del fuoco, la polizia locale e la ditta esecutrice dei lavori che ha subito iniziato il ripristino del cantiere.

Venerdì alle 22.15 a Vedelago, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai carabinieri per domare un incendio che aveva coinvolto una Mercedes posteggiata in un parcheggio pubblico e di proprietà di un pensionato padovano. A causare le fiamme un cortocircuito interno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.