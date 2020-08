Danneggiano un quadro elettrico dell'illuminazione pubblica: 4 denunciati

Una denuncia per interruzione di pubblico servizio. E' questa la conseguenza costata a quattro giovani del territorio dopo una "bravata" effettuata giovedì sera a Cornuda. Erano infatti le 22.30, in via Martiri di Marcinelle, quando questi vandali hanno improvvisamente danneggiato un quadro elettrico dell'illuminazione pubblica, tanto che diverse famiglie della zona sono poi rimaste senza energia elettrica per alcune ore, almeno fino all'arrivo dei tecnici comunali che hanno riparato il guasto. A finire così nel mirino dei carabinieri, e poi denunciati alla competente Autorità, sono stati un 19enne e tre minorenni (due 16enni ed un 15enne), tutti di Montebelluna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.