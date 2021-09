Morto per un infarto a soli 45 anni: fissati i funerali di Andrea Astolfi

Si terranno sabato in chiesa ad Orsago alle ore 10.30 i funerali di Andrea Astolfi (ex vicepresidente del Calcio Orsago, ex Presidente della Pro Loco oltre che manager di Finint) stroncato da un infarto a soli 45 anni. Nella serata di giovedì scorso, infatti, l'uomo era stato colto da un malore improvviso nella sua abitazione, sita a fianco di quella dei genitori, poco dopo essere passato per il campo sportivo locale per visionare l'allenamento della prima squadra. Vista la sua notorietà in paese il sindaco aveva subito annullato la Festa dello Sport che era prevista per il weekend scorso. Astolfi lascia i genitori Dolores e Lucio e in occasione delle esequie le eventuali offerte saranno destinate alla scuola dell'infanzia della parrocchia di Orsago.