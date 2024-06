L'atleta paralimpico Davide Nadai sventa un borseggio a Roma

Fine settimana a dir poco movimentato per il trevigiano Davide Nadai, 31 anni, caporale maggiore dell’Esercito e atleta paralimpico della Nazionale Italiana di Sitting Volley. Nadai, originario della frazione di Soligo, era a Roma sabato 1º giugno per partecipare alle cerimonie della Festa della Repubblica con il Luogotenente Stefano Ruaro, il Maresciallo Capo dei carabinieri Massimiliano Riccio, il Brigadiere capo ruolo ordinario dei carabinieri Marco Menicucci e il Vice Brigadiere dei carabinieri Raffaele Di Luca, tutti appartenenti al Gruppo sportivo paralimpico della Difesa.

Sabato pomeriggio, avendo la giornata libera, Nadai si trovava presso la stazione della metropolitana Barberini quando ha soccorso due turisti che avevano appena subito un tentativo di borseggio da parte di cinque persone. Grazie all'intervento del 31enne trevigiano e dei colleghi dell'Esercito, alcuni dei borseggiatori sono stati subito fermati e denunciati in concorso per tentata truffa aggravata, mentre gli altri borseggiatori sono riusciti a scappare. L'intervento di Nadai è stato fondamentale per assicurare i borseggiatori alla Giustizia. Domenica l'atleta paralimpico ha preso parte alla parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali. Un weekend davvero difficile da dimenticare.