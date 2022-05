Morgano, un minuto di silenzio nelle scuole per ricordare Davide Pavan

Un minuto di silenzio in tutte le scuole di Morgano per ricordare Davide Pavan, il 17enne travolto e ucciso da Samuel Seno, poliziotto della Questura di Treviso in servizio all'Ufficio Stranieri. L'investitore era alla guida con un tasso alcolemico di 1,20.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la data del funerale di Davide non è ancora stata fissata dal momento che la Procura non ha rilasciato il nullaosta per la sepoltura, atteso per lunedì 16 maggio. Il sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla, ha però già annunciato che il giorno delle esequie nelle scuole del paese ci sarà un minuto di silenzio in ricordo del giovane. Il fratello di Davide frequenta le scuole medie a Morgano e la proposta del minuto di silenzio arriva anche come segno di vicinanza e solidarietà a lui e a tutta la famiglia Pavan. La veglia in ricordo del 17enne ha radunato centinaia di persone l'altra sera, quasi tutti giovani. Altrettanti se ne attendono la prossima settimana per un ultimo saluto che riunirà nel dolore tutta la comunità di Morgano.