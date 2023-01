Morte di Mattia Battistetti, De Magistris: «Omicidio sul lavoro, sia fatta giustizia»

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ma non mi sembra che l'articolo 1 della nostra Costituzione stia venendo rispettato: tanta gente non ha lavoro, è precaria e chi lavora spesso lo fa senza i giusti standard di sicurezza. Così non va bene, prima devono venire le persone, i diritti e la vita, poi il denaro. Nessuno si dovrebbe arricchire sulla pelle degli altri lavoratori».

Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli ed esponente di Unione Popolare, è intervenuto così giovedì mattina, 26 gennaio, fuori dal tribunale di Treviso dov'era in programma l'udienza preliminare del processo per la morte di Mattia Battistetti, l'operaio 23enne di Montebelluna schiacciato da un carico di 15 quintali staccatosi da una gru in movimento. Tutto rinviato al 3 marzo per quanto riguarda il processo ma, fuori dal tribunale, il sit-in voluto dai familiari di Mattia e da Unione Popolare si è tenuto lo stesso.

«Quella di Mattia non è stata una morta bianca ma un omicidio sul lavoro - prosegue de Magistris -. Spero venga fatta giustizia perché nulla potrà mai colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Mattia. Siamo qui anche per ribadire che lo smantellamento dei diritti dei lavoratori è diventato inaccettabile in Italia. Troppi i giovani morti sul lavoro, eppure si continua a non assumere ispettori, a smantellare diritti e la Giustizia arranca. Mattia rischia di finire in una filiera dell'oblio in cui i morti sul lavoro stanno diventando numeri e non più persone. Dobbiamo fare il possibile perché tutto questo non accada».