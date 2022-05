Gira con il deambulatore e vandalizza le auto in sosta: residenti sconcertati

Si aggira, ben vestita, per le strade di Santa Lucia di Piave aiutandosi con un deambulatore ma, se incrocia lungo il suo percorso un'auto parcheggiata sul marciapiede o vicino alle strisce pedonali, la vandalizza.

Finora non è stata sporta nessuna denuncia contro la donna ma su Facebook hanno fatto molto discutere le immagini pubblicate da un residente che si è trovato la scritta "Cretino, impara" sul cofano della sua Fiat Punto. «Fate attenzione - scrive l'automoblista - anche Santa Lucia ha il suo Banksy ma, a differenza dell’anonimo artista, questo si cela dietro una signora ben vestita che gira con un carrello deambulatore. Ho scoperto a malincuore che la mia auto è l’ultima di una lunga serie di opere d’arte». La Fiat Punto era stata lasciata sul marciapiede di Via Mazzini, dove la donna è passata pochi minuti dopo. Alla scena avrebbero assistito numerosi testimoni ma nessuno ha allertato le forze dell'ordine. Per ora, dunque, la responsabile è ancora a "piede" libero. Gli automobilisti sono avvisati.