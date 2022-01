Degrado in piazza Martiri di Belfiore: ecco il capodanno dei vandali

"Ecco come si presenta piazza Martiri di Belfiore questa mattina, un bel inizio dell’anno direi…Controlli solo per il Green Pass, per il resto chi se ne frega. Buon anno a tutti" scrive Gianni Zaccardelli in un post di Facebook, nel gruppo "Sei di Santa Maria del Rovere se...".

Una polemica indirizzata a quei vandali che nella nottata di Capodanno hanno ben pensato di far baldoria all'interno della piazza appena rimessa a nuovo da Comune, deturpandola. Ignoti hanno difatti abbandonato un po' ovunque cartoni della pizza, lattine e cartacce, oltre ad aver abbandonato una bicicletta da donna e aver divelto un palo. Un brutto gesto che ha subito attirato le ire dei residenti che ora sperano qualcuno possa identificare questi maleducati