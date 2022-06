Morte di Del Vecchio, il ricordo di Colomban: «Ci ha permesso di fondare il gruppo Permasteelisa»

Esprimo le mie più vive condoglianze alla famiglia del Cavaliere Leonardo Del Vecchio ed un ringraziamento a tutti i suoi manager e soprattutto al figlio Claudio con il quale abbiamo collaborato per anni insieme. Ricordo Leonardo Del Vecchio per le sue capacità umane, di lealtà, correttezza, di visione ed innovazione imprenditoriali in diversi settori.

Pochi sanno che Permasteelisa USA è nata grazie ad una join venture fra Permasteelisa e il Cav. Leonardo Del Vecchio che ci ha permesso di fondare e far crescere il gruppo Permasteelisa negli Stati Uniti. Voglio ricordare che in parte il successo del gruppo Permasteelisa, nei primi 30 anni che io ho fondato e guidato, è anche merito di essere stato affiancato nella sua crescita ed espansione mondiale da imprenditori di elevato standing ma soprattutto dal grandissimo imprenditore che è stato Leonardo Del Vecchio.

Colgo l’occasione per commemorare anche mio fratello Pier Domenico, che ieri ho accompagnato alla sepoltura, il quale mi è stato a fianco e mi ha aiutato nei 30 anni e oltre dello sviluppo del Nostro grande gruppo: “Permasteelisa” diventata un faro mondiale nell’architettura monumentale e di prestigio.

Massimo Colomban