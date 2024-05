Delitto Ceschin, uno dei killer davanti al pm: «Ecco che cosa è successo quella sera»

«Ecco che cosa è successo quella sera». Luciano Lorenzo, il 38enne dominicano che la Procura ritiene essere stato uno degli esecutori materiali dell'omicidio di Margherita Ceschin parlerà davanti al pubblico ministero Michele Permunian il prossimo 3 giugno. Quasi certamente faranno lo stesso Enzo Lorenzon, ex marito delle vittima e considerato il mandante e Juan Maria Guzman (entrambi sono difesi dall'avvocato Fabio Crea), 42enne anche lui dominicano, che secondo le indagini della Procura di Treviso sarebbe stato un intermediario.

La svolta è arrivata l'altro ieri, 20 maggio: in quella data infatti scadevano i termini per farsi interrogare dal momento che le indagini nei confronti dei tre erano state chiuse 20 giorni prima. Risultano invece stralciate le posizioni di Jose Mateo Garcia, che sarebbe l'altro assassino della Ceschin, di Joel Lorenzo - che nel corso dell'azione omicidiaria avrebbe fatto da palo e che è tutt'ora ricercato - e di Kendy Maria Rodriguez, la fidanzata di Joel, ritenuta una intermediaria e indagata a piede libero. Su tutti pesa l'accusa di omicidio volontario, premeditato e aggravato.

Di fronte al solido quadro indiziario in mano agli inquirenti, costituito sia da intercettazioni telefoniche come anche dal biglietto scritto in carcere da Lorenzo e indirizzato a Lorenzon ma finito nelle mani degli investigatori e delle frasi con cui il 38enne parlava ad un compagno di cella del compenso promesso dall'ex marito per il delitto, il dominicano (difeso dall'avvocato Mauro Serpico) avrebbe insomma deciso di raccontare la "sua" verità su quel 23 giugno dell'anno scorso, quando la 72enne venne assassinata all'interno della sua casa di via XXVIII Aprile a Conegliano. Non è escluso che dinanzi al pubblico ministero Lorenzo possa decidere di confessare le sue responsabilità, collaborando quindi con le indagini e cercando di salvarsi dalla pena dell'ergastolo.

Intanto emergono nuovi dettagli sui rapporti fra Enzo Lorenzon e Margherita Ceschin. I due si erano separati e l'uomo, un ex imprenditore agricolo, avrebbe dovuto pagare 10mila euro sotto forma di assegno di mantenimento. Questo, secondo i magistrati, sarebbe stato l'elemento che avrebbe scatenato nell'80enne, attualmente agli arresti domiciliari in una casa di riposo per conclamati problemi fisici, l'odio nei confronti della ex che lo avrebbe portato a volerla morta. Ma c'è di più: Lorenzon riteneva la Ceschin responsabile di un controllo da parte dei carabinieri del Nas che era stato effettuato tempo addietro presso la sua azienda vitivinicola. Nella verifica sarebbero state trovate alcune irregolarità nella produzione di vino, "tagliato" con dell'uva completamente diversa. L'80enne e la 72eenne, inoltre, avrebbero avuto delle pendenze penali essendosi denunciati vicendevolmente nel corso dei litigi successivi alla separazione, che la donna aveva chiesto in conseguenza delle numerose infedeltà dell'ex marito.