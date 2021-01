Diciottenne malmenato in piazza Giorgione: fermati i due aggressori

I carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto, al termine di serrate indagini, hanno individuato i due presunti autori dell’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì 8 gennaio, nella centralissima piazza Giorgione, ai danni di uno studente 18enne di Galliera Veneta (PD). Nello specifico si tratta di due cittadini rumeni, il 22enne M.G. e il 20enne B.C., entrambi operai dimoranti a Castelfranco Veneto e già conosciuti alla giustizia.

Il fatto

Erano le 18.30 di venerdì 8 gennaio quando, attorno alle ore 18.30, la giovane vittima dell'aggressione stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio di piazza Giorgione insieme a tre amici. Lì è stato poi avvicinato da due sconosciuti che, con la banale scusa di chiedergli dove stesse andando, lo hanno successivamente aggredito con calci e pugni, provocandogli lesioni personali per “frattura alle ossa nasali e dei denti incisivi superiori”, con prognosi di 20 giorni stilata dai sanitari dell'ospedale castellano.

In ogni caso, i carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto erano subito intervenuti sul posto, avviavano un’articolata attività d’indagine attraverso l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale e la presa di informazioni da parte delle persone che, transitando all’ora dell’aggressione, avevano in qualche modo potuto assistere ai fatti. Al termine delle indagini è così stato possibile identificare i due autori dei danni al 18enne, i quali sono stati prima rintracciati in un appartamento di Castelfranco Veneto non lontano dal centro e poi successivamente riconosciuti dalla vittima. Condotti presso gli uffici della locale Stazione dei carabinieri, i due giovani sono stati infen deferiti in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.