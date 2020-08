I carabinieri lo trovano in auto con un bastone di quasi un metro: denunciato

Nella serata di venerdì, in via Giorgione ad Asolo, i carabinieri della locale Stazione, durante un servizio di controllo del territorio per contrastare i furti in zona, ad un certo punto hanno notato un'autovettura Renault Clio con alla guida un uomo in atteggiamento sospetto. I militari dell'Arma hanno quindi subito proceduto ad un approfondito controllo del soggetto, un cittadino romeno già conosciuto alla giustizia e residente poco distante, il quale è stato trovato in possesso di un bastone in legno della lunghezza di quasi 80 cm. e che era custodito nel bagagliaio dell'auto. L'arma è stata poi sequestrata mentre l'indagato è stato deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.

