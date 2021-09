Lo trovano con un coltello da 18 cm in auto: denunciato un 41enne

Nel pomeriggio di sabato, alle ore 16.30 circa a Fonte in via Asolana, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco hanno controllato un cittadino romeno 41enne di Asolo, già conosciuto alla giustizia, che alla guida della sua autovettura è stato trovato in possesso di un coltello con lama della lunghezza di 18 cm, poi sequestrato. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato quindi deferito in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.