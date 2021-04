Ruba capi d'abbigliamento destinati ad una ditta: denunciato un corriere 25enne

Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri mentre stava per effettuare la consegna, trattenendo però per sé ben 18 capi firmati e di ingente valore

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Treviso, al termine di precisi accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato e falsità commessa da privato un 25enne con mansioni di corriere presso una ditta di spedizioni. Il giovane, lo scorso giovedì in via Castagnole, nel corso di un controllo della circolazione stradale è stato fermato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di ben 18 capi di vestiario di nota griffe, tutti di ingente valore, che aveva precedentemente rubato mentre stava facendo una consegna ad una ditta di Paese, falsificando di conseguenza la relativa "bolla". La refurtiva è quindi stata subito posta sotto sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.