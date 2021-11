Lo trovano in casa con 300 grammi di marijuana: denunciato un 40enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà un 40enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo aver registrato un andirivieni sospetto dall'abitazione dell'indagato che è poi stato trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato.