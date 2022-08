Aveva rubato un monopattino elettrico: 52enne finisce nei guai

Trovato il mezzo rubato. Nella giornata di sabato 6 agosto i carabinieri di Trissino (VI) hanno denunciato, per il reato di furto di un monopattino, due cittadini italiani, F.M. classe ’70 originario del trevigiano e S.N. classe ’87 originario di Arzignano (VI). I fatti risalgono allo scorso luglio quando un residente di Castelgomberto (VI) si era recato nel centro cittadino con il proprio monopattino, poggiandolo poi sulla pubblica via per svolgere delle commissioni. F.M. e S.N., a bordo del proprio veicolo, si sono però avvicinati repentinamente al mezzo e, verificata la mancanza di sistemi di allarme, l’hanno caricato a bordo del loro autoveicolo, dandosi poi alla fuga.

Il proprietario del mezzo, tornato poco dopo presso il luogo dove lo aveva lasciato incustodito, si era accorto del furto, recandosi così alla stazione dei carabinieri di Trissino per sporgere denuncia di furto. I militari della Stazione hanno avviato così una attività d’indagine che, grazie a testimonianze e accertamenti tecnici, ha permesso di ricostruire la dinamica e raccogliere elementi tali da poter denunciare i F.M. e S.N., già noti alle forze dell’ordine, alla procura della Repubblica, presso il tribunale di Vicenza. I due dovranno ora rispondere di furto aggravato in concorso.