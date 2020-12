Ruba una confezione di profumi da un negozio: denunciata una 19enne

Nel weekend appena trascorso i carabinieri di Mogliano Veneto hanno denunciato a piede libero, per furto aggravato, una 19enne di origini rumene che, recatasi in un esercizio commerciale della zona, aveva messo in borsa una confezione di profumi del valore di circa 100 euro, evitando però di pagare l'importo alle casse.

Le dipendenti del negozio, però, una volta notati i movimenti sospetti della giovane hanno attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che in quel momento stava transitando nell'ampio ed affollato parcheggio all'esterno del negozio, proprio al fine di scoraggiare il compimento di reati. I militari sono perciò intervenuti identificando la responsabile e recuperando la refurtiva che è stata subito restituita al legittimo proprietario.