Fermati alle 2 di notte in auto senza mascherina: denunciati due 25enni

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno sanzionato, ai sensi dell'art.1 del Dpcm del 3 novembre scorso, due giovani 25enni che sono stati controllati mentre si trovavano a bordo di un'autovettura senza mascherina. I due, non conviventi, si trovavano infati a passare per il centro della Castellana alle 2 di notte, ovvero in pieno coprifuoco e senza giustificato motivo. Uno dei due inoltre, per sottrarsi all'accertamento dei militari, ha pure tentato di darsi alla fuga a piedi, venendo però bloccato e quindi denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, i carabinieri di Casale di Sile hanno deferito all'Autorità giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza alcolica, una 46enne trevigiana. La donna, infatti, nella serata tra venerdi e sabato è stata sorpresa ubriaca alla guida, tanto da risultare positiva all'alcoltest con tasso pari a 1,61 grammi/litro.