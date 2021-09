Microcamera e microfono all'esame della patente: denunciati due uomini

La Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Treviso è intervenuta, mercoledì mattina, nel corso di una sessione d’esame a quiz per il conseguimento della patente di guida presso gli Uffici della Motorizzazione Civile di Treviso. Due candidati, infatti, sono stati sorpresi a barare all'esame di teoria mediante l’utilizzo di sofisticati strumenti elettronici (microcamera, micro antenna ripetitrice, micro auricolare senza filo con antenna e ripetitore wifi).

Il nervosismo e la tensione di un candidato avevano difatti insospettito ed attirato l’attenzione del Funzionario MCTC presente in sala d’esame durante la sessione dei quiz. A quel punto è stata subito allertata la Polizia Stradale di Treviso che, dopo aver attentamente monitorato la situazione, ha sottoposto a controllo e verifica due candidati, un cittadino kossovaro di 35 anni ed un cittadino indiano di 25. Entrambi, residenti in provincia di Treviso, sono stati poi trovati in possesso di strumentazione informativa ed elettronica per falsare la prova d’esame, riprendendo le domande dei quiz e trasmettendole ai complici posti a distanza per farsi suggerire le risposte esatte. Nello specifico, la strumentazione era accuratamente occultata sotto la maglietta e fissata al corpo con nastro adesivo.

Entrambe le prove d’esame sono state quindi annullate, anche se una era stata superata con esito favorevole. I due candidati sono stati infine denunciati alla locale Autorità Giudiziaria in stato di libertà per “cognizione illecita di comunicazioni informatiche” che prevede una pena pari da sei mesi a quattro anni di reclusione. Il materiale informatico ed elettronico è stato comunque sottoposto a sequestro.