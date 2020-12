In auto con eroina, marijuana e metadone: denunciati due ragazzi

Mercoledì sera i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelfranco Veneto, durante una ordinaria attività di contrasto alla diffusione della droga sul territorio, hanno denunciato due chioggiotti di 21 e 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I due, nel corso di un controllo stradale, sono difatti stati trovati in possesso di eroina, marijuana, metadone e materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Inoltre, entrambi sono stati sanzionati per aver violato le norme sul contenimento dell'epidemia da Covid-19.