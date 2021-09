Scoperto a spacciare cocaina ad una 39enne: denunciato un 23enne

L'intervento dei carabinieri, che hanno sequestrato 0,7 grammi di sostanza, è avvenuto lungo via Don Giovanni D’Alessi a Treviso nelle scorse ore

Nelle scorse ore a Treviso, a seguito di una richiesta giunta da un residente che segnalava un'attività di spaccio, militari della locale Stazione dei carabinieri sono intervenuti in via Don Giovanni D’Alessi dove è stata sottoposta ad un controllo una Volkswagen Polo di proprietà e condotta da una 39enne trevigiana che è stata trovata in possesso di 0,7 grammi di cocaina, acquistata poco prima da un extracomunitario che si era poi allontanato immediatamente a bordo di una bicicletta.

Le immediate ricerche, con ausilio di una gazzella del rreparto Radiomobile di Treviso hanno poi permesso di rintracciare l’uomo, un 23enne nigeriano senza fissa dimora che, una volta sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 40 euro provento della precedente cessione di stupefacente. Denaro e sostanza sono stati posti sotto sequestro e lo straniero è stato deferito per spaccio di stupefacenti e la donna segnalata alla Prefettura di Treviso quale assuntrice, con contestuale ritiro della patente di guida.