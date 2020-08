Alla guida ubriaco e con in auto due coltelli a serramanico: denunciato un 49enne

I carabinieri di Crocetta del Montello nelle ultime ore hanno denunciato un 49enne di Alano di Piave (BL), pregiudicato con precedenti per droga e reati contro il patrimonio. L'uomo, infatti, è stato fermato a Cornuda verso le 4.40 di venerdì mentre si trovava ubriaco alla guida della sua Audi lungo la SR 348, tanto che l'alcoltest ha dato come risultato 1.13 di tasso alcolemico. Da un successivo controllo del mezzo sono poi inoltre spuntati due coltelli a serramanico, rispettivamente di 20 e 15 cm, che sono stati prontamente sequestrati dai militari. L'uomo è stato perciò denunciato sia per guida in stato di ebbrezza che per possesso abusivo di arma bianca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.