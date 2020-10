Positivi al virus escono di casa violando l'isolamento: nove denunciati

Non si sono fermati nemmeno nei mesi estivi i controlli della Polizia di Stato in provincia di Treviso. Il Ministero dell'Interno ha diffuso in queste ore i dati relativi ai controlli e alle sanzioni eseguite dal 3 maggio al 20 ottobre. Secondo quanto riferito da Achille Variati, sottosegretario all'Interno, solo nell'ultima settimana in Veneto ci sono stati 20.248 controlli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In provincia di Treviso le persone controllate da maggio ad oggi sono state oltre 102mila (102.231 per la precisione). I trevigiani sanzionati sono stati 263. A saltare subito all'occhio, però, sono i 9 cittadini denunciati per non aver rispettato l'obbligo di quarantena nonostante fossero positivi al virus. Sette, invece, i trevigiani che hanno dato alle forze dell'ordine informazioni false sulla loro identità per non essere sanzionati. L'attività di controllo è stata applicata anche a negozi e attività di tutta la provincia. Sono 24.325 gli esercizi commerciali controllati, 21 le attività sanzionate, 5 i locali chiusi temporaneamente per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, due, infine, le attività fatte chiudere in maniera definitiva.